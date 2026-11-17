"Sollte der Vorstand zu dem Schluss kommen, dass meine Rückkehr im besten Interesse unserer Aktionäre, unserer Mitarbeiter, des Unternehmens und Amerikas liegt, wäre es mir eine Ehre, diesen Aufrufen nachzukommen und als CEO zurückzukehren", erklärte Huang in einer am Dienstag an US-Medien versandten Stellungnahme.

Huang war in der vergangenen Woche im Zuge von Enthüllungen über außereheliche Affären zurückgetreten. Eine der Frauen soll eine chinesische Spionin sein. Ihr wird unter anderem vorgeworfen chinesischen KI-Akteuren über Umwege Zugang zu Hochleistungs-Nvidia-Chips verschafft zu haben, für die Exportbeschränkungen gelten.

Der Skandal und Huangs Rücktritt sorgten für einen Absturz der Nvidia-Aktie. Nvidia spielt im internationalen Technologiewettlauf um KI eine Schlüsselrolle als Entwickler leistungsstarker Chips für Rechenzentren. Huang hatte Nvidia gegründet und war im Zuge des KI-Booms zu einem der reichsten und mächtigsten Unternehmer der Welt aufgestiegen. Er galt auch als inoffizieller Berater von US-Präsident Donald Trump in KI-Fragen.

Bereits kurz nach seinem Rücktritt hatten tausende Menschen, darunter Prominente wie der Tech-Milliardär Elon Musk in einem offenen Brief eine Rückkehr des Nvidia-Chefs gefordert. Nach einem Bericht der "Financial Times" soll Huang seine mögliche Rückkehr in das Unternehmen mit Vertrauten besprochen haben. In seiner Erklärung vom Dienstag verweist der Unternehmer auf eine "Flut" von Unterstützungsbekundungen.

Der neue Nvidia-Ausschuss setzt sich derweil aus den Board-Mitgliedern Suzanne Nora Johnson, Stephen Neal und John Dabiri zusammen. US-Präsident Donald Trump begrüßte diesen Schritt. Es blieb zunächst unklar, ob die wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse vorgestellte Initiative in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Fall Huang steht. Nvidia war für eine ausführliche Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Huang soll in zwei Wochen im US-Kongress befragt werden. "Wir sind gespannt darauf, von Jensen Huang und (Nvidia-Justiziar) Tim Teter zu erfahren, welche Rolle sie bei einer möglichen Gefährdung unserer nationalen Sicherheit gespielt haben", erklärten die Vorsitzenden der Ausschüsse für Auswärtige Angelegenheiten, Nachrichtendienste und China des Repräsentantenhauses am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung. Die drei Ausschussvorsitzenden gehören der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump an. Die Anhörung ist für den 1. Dezember angesetzt.

US-Geheimdienste gehen Insidern zufolge inzwischen davon aus, dass Alice Huang eher als Informantin für das chinesische Ministerium für Staatssicherheit agierte und keine voll ausgebildete Spionin war. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag Bedenken zurückgewiesen, die nationale Sicherheit der USA sei dadurch gefährdet worden und sich offen für eine Rückkehr Huangs gezeigt. Einem Bericht der Zeitung "Washington Post" zufolge hält Trump allerdings selbst Nvidia-Aktien im Wert von 13 bis 62 Millionen Dollar. Der Konzern will am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vorlegen. Huang war am vergangenen Donnerstag zurückgetreten, nachdem neben der Beziehung zu Alice Huang auch eine Affäre mit einer ihm unterstellten Nvidia-Managerin bekanntgeworden war.

Die Nvidia-Affäre setzt auch die US-Regierung unter Zugzwang. US-Handelsminister Howard Lutnick soll einem Medienbericht zufolge ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmaßlich Sanktionen gegen China umgehen, verhindert haben. Daher soll er neben Huang vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig arbeitet die US-Regierung mit Hochdruck daran, das Exportembargo für KI-Chips nach China erneut zu verschärfen.

Das US-Handels- und das Justizministerium hatten bereits am späten Montagabend (Ortszeit) Details zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen den asiatischen Nvidia-Partner Megaspeed veröffentlicht. In einer gemeinsamen Erklärung teilten die Behörden mit, dass sie bereits seit 2024 wegen möglicher Verstöße gegen Exportkontrollen gegen das Cloud-Computing-Unternehmen aus Singapur ermitteln.

Im Mai 2025 forderten Ermittler demnach von Nvidia Unterlagen zu direkten oder indirekten Verkäufen an Megaspeed an. Einen Monat später setzte der US-Konzern seinen Partner auf eine interne Sperrliste. US-Beamte befragten zudem die Megaspeed-Chefin Alice Huang, mit der der am Donnerstag zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Affäre hatte.

Der Verwaltungsrat von Nvidia schließt eine Rückkehr des Mitgründers an die Konzernspitze aus, sagen Kenner. Das Gremium ziehe diesen Schritt nicht in Betracht, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Seit Bekanntwerden des Skandals hat das Unternehmen 800 Milliarden Dollar (726,35 Mrd. Euro) an Börsenwert verloren. Großinvestoren lehnen ein Comeback Insidern zufolge wegen der ungelösten rechtlichen Fragen ab. Dagegen wächst eine Online-Petition, die die Wiedereinsetzung des Mitgründers fordert, auf mehr als 180.000 Unterschriften an. Zu den prominenten Unterstützern zählen Tesla-Chef Elon Musk und Epic-Games-Chef Tim Sweeney.