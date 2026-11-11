Wie Nvidia-Boss Jensen Huang stürzen könnte

Für die Wall Street schien Jensen Huang über Jahrzehnte hinweg Nvidia zu sein – und Nvidia Jensen Huang. Doch die Ermittlungen der US-Bundespolizei FBI zu einer Affäre des 63-Jährigen mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin haben die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht.

Trotz öffentlicher Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump und Tech-Größen wie Elon Musk stellen sich Analysten und Großanleger im Stillen eine Frage, die noch vor Wochen undenkbar schien: Wie ließe sich der mächtigste Chip-Lenker der Gegenwart überhaupt aus seinem Amt drängen?

Ein Blick auf das US-Gesellschaftsrecht und das politische Gefüge im Silicon Valley zeigt: Huang ist juristisch deutlich angreifbarer, als es seine Allgegenwart vermuten lässt.