Digital Detox to go: Warum „Dumbphones“ bei jungen Erwachsenen zum Statussymbol werden

Wer derzeit unter jungen Erwachsenen ein einfaches Tastenhandy aus der Tasche zieht, erntet damit inzwischen eher anerkennende Blicke als Mitleid. Sogenannte Dumbphones, minimalistische Mobiltelefone ohne Apps, Social-Media-Feeds und Dauer-Benachrichtigungen, entwickeln sich vom belächelten Relikt zum bewussten Statement gegen die eigene Smartphone-Abhängigkeit.

In den USA verzeichnen Anbieter solcher Geräte laut Marktbeobachtungen inzwischen deutlich höhere Umsätze als noch vor wenigen Jahren, der Hashtag #BringBackFlipPhones kommt auf TikTok mittlerweile auf knapp 60 Millionen Aufrufe. In den USA machten reine Feature-Phones zuletzt gut zwei Prozent aller verkauften Handys aus, Marktbeobachtungen zufolge könnte dieser Anteil in den kommenden Jahren auf bis zu fünf Prozent steigen. Verglichen mit dem Smartphone-Gesamtmarkt bleibt das eine Nische, für eine Produktkategorie, die eigentlich als ausgestorben galt, ist es dennoch eine bemerkenswerte Trendumkehr.