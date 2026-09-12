Nvidia erwägt Milliardeneinstieg bei Anthropic-Börsengang

Anthropic ist für die Entwicklung seiner KI-Modelle stark auf Grafikprozessoren von Nvidia angewiesen. Im November 2025 hatte Nvidia angekündigt, bis zu zehn Milliarden Dollar in das Start-up zu investieren; Anthropic verpflichtete sich im Gegenzug, für 30 Milliarden Dollar Rechenkapazitäten der Microsoft-Cloud Azure zu kaufen, die auf Nvidia-Chips basieren.

Der Börsengang von Anthropic könnte mit einem Volumen von bis zu 100 Milliarden Dollar der größte der Geschichte werden. Das Unternehmen strebe dabei eine Bewertung von rund zwei Billionen Dollar an, hieß es aus den Kreisen weiter. Der Börsenstart soll noch vor den US-Zwischenwahlen im November stattfinden.

Ein Einstieg Nvidias könnte die Zuversicht anderer Anleger mit Blick auf den Börsengang stärken; dieser gilt als wichtiger Test dafür, ob Investoren den enormen Kapitalbedarf führender KI-Entwickler mittragen. Der Börsengang würde sich in ein starkes Jahr für US-Börsengänge einreihen: Nach dem Debüt des Raumfahrtunternehmens SpaceX im Juni hatten sie laut Dealogic-Daten bis Ende August die Rekordsumme von 137 Milliarden Dollar eingebracht.