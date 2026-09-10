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Italienischer Luxuszug-Anbieter Arsenale expandiert

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Mit dem "Dream of the Desert" tuckert man luxuriös durch Saudi-Arabien
©APA/APA/AFP/FAYEZ NURELDINE
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Der italienische Anbieter von Luxuszugreisen Arsenale baut sein internationales Geschäft aus. Das Unternehmen hat eine strategische Beteiligung von 33 Prozent an SJourney erworben, einem 2024 gegründeten vietnamesischen Anbieter von Luxusreisen auf der Schiene, teilte Arsenale-Chef Paolo Barletta der italienischen Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" mit. Zur Finanzierung seiner Expansionspläne hat Arsenale an der Wiener Börse eine Anleihe über 300 Millionen Euro platziert.

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SJourney bietet eine bis zu achttägige Reise zwischen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt und umgekehrt an. Die rund 1.726 Kilometer lange Strecke führt von Nord- nach Südvietnam und verbindet Landschaften und kulturell bedeutende Orte des Landes. Der Name SJourney nimmt Bezug auf die S-Form Vietnams. Das Unternehmen orientiert sich nach eigenen Angaben am historischen Trans-Indochine-Express. Trotz seiner kurzen Unternehmensgeschichte habe SJourney bereits die Gewinnschwelle erreicht, sagte Barletta.

Für Arsenale ist die Beteiligung Teil einer internationalen Expansionsstrategie. Das italienische Unternehmen will eine integrierte Plattform für Luxusreisen mit der Bahn aufbauen. Im vergangenen Jahr hatte Arsenale bereits den britischen Anbieter Golden Eagle Luxury Trains übernommen.

Arsenale hat seit 2023 seine internationale Expansion verstärkt. Neben Vietnam arbeitet das Unternehmen an mehreren Luxuszugprojekten. In Saudi-Arabien entsteht mit "Dream of the Desert" gemeinsam mit Saudi Arabia Railways der erste Luxuszug des Landes. In den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt Arsenale zusammen mit Etihad Rail ein weiteres Luxuszugprojekt. In Usbekistan ist gemeinsam mit den staatlichen Eisenbahnen und dem Tourismuskomitee der "Samarkand Express" geplant, der erste Luxuszug Zentralasiens.

In Ägypten entwickelt Arsenale zusammen mit der Egypt National Railway den "Guardian of the Nile". In Italien ist das Unternehmen mit dem "La Dolce Vita Orient Express" bereits im Luxuszugsegment aktiv. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Orient Express und der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia.

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