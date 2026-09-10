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Gaspreis bleibt nahe Dreieinhalb-Jahres-Hoch

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Gasspeicher in Haidach zählt zu den größten Speichern in Mitteleuropa
©APA, Themenbild, Barbara Gindl
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Die Furcht vor Versorgungsengpässen im kommenden Winter hält die Gaspreise hoch. Der europäische Erdgas-Future notiert mit 80,29 Euro je Megawattstunde nur knapp unter seinem Dreieinhalb-Jahres-Hoch vom Mittwoch. Die europäischen Gasspeicher sind aktuell nur zu etwa 67 Prozent gefüllt. Im langjährigen Durchschnitt liegt die Quote zu diesem Zeitpunkt bei 84 Prozent. Neben den Kämpfen in Nahost treiben die Angriffe der Ukraine auf russische Erdgas-Anlagen die Preise.

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Die österreichischen Speicher sind derzeit ebenfalls zu rund 67 Prozent gefüllt, Österreich verfügt aber über verhältnismäßig große Speicherkapazitäten. Vor einem Jahr waren die Speicher auch hierzulande bereits besser gefüllt. Der österreichische Jahresverbrauch liegt bei rund 75 bis 80 TWh. Der Füllstand entspricht etwa 67,7 Terawattstunden (TWh), allerdings ist das Gas nicht automatisch für Österreich bestimmt.

Die von der Republik angelegte strategische Gasreserve macht 20 TWh des eingelagerten Gases aus. Zum 1. September waren außerdem etwas mehr als 30 TWh von ausländischen Speicherkunden eingelagert, zeigen Daten der E-Control. Beim Großteil davon ist nicht vorab festgelegt, wohin das eingelagerte Gas verkauft wird. Ein weiterer Teil der eingelagerten Gasmengen ist für Unternehmen reserviert, ein Teil für geschützte Kunden, etwa soziale Dienste oder Krankenhäuser in Österreich. Weitere rund 10 TWh der Anfang September eingespeicherten Menge waren mit hoher Wahrscheinlichkeit für den österreichischen Markt vorgesehen, können aber auch an nicht-österreichische Kunden verkauft werden.

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