Gaspreis bleibt nahe Dreieinhalb-Jahres-Hoch

Die österreichischen Speicher sind derzeit ebenfalls zu rund 67 Prozent gefüllt, Österreich verfügt aber über verhältnismäßig große Speicherkapazitäten. Vor einem Jahr waren die Speicher auch hierzulande bereits besser gefüllt. Der österreichische Jahresverbrauch liegt bei rund 75 bis 80 TWh. Der Füllstand entspricht etwa 67,7 Terawattstunden (TWh), allerdings ist das Gas nicht automatisch für Österreich bestimmt.

Die von der Republik angelegte strategische Gasreserve macht 20 TWh des eingelagerten Gases aus. Zum 1. September waren außerdem etwas mehr als 30 TWh von ausländischen Speicherkunden eingelagert, zeigen Daten der E-Control. Beim Großteil davon ist nicht vorab festgelegt, wohin das eingelagerte Gas verkauft wird. Ein weiterer Teil der eingelagerten Gasmengen ist für Unternehmen reserviert, ein Teil für geschützte Kunden, etwa soziale Dienste oder Krankenhäuser in Österreich. Weitere rund 10 TWh der Anfang September eingespeicherten Menge waren mit hoher Wahrscheinlichkeit für den österreichischen Markt vorgesehen, können aber auch an nicht-österreichische Kunden verkauft werden.