Nvidia unter Druck: Peter Thiel steigt als Investor aus

Trotz der Debatte über eine mögliche Blase bleibt die Nachfrage nach Nvidia-Chips hoch. Cloud-Anbieter wie Microsoft investieren Milliarden in KI-Infrastruktur. Nvidia-Chef Jensen Huang erklärte zuletzt, das Unternehmen verfüge bis 2026 über Aufträge im Wert von 500 Milliarden US-Dollar.

Gleichzeitig erhöht Nvidia die Komplexität seiner Systeme. Neue Plattformen kombinieren Grafik- und Zentralprozessoren mit Netzwerktechnologie und erweiterten Kühloptionen. Der Auftragsfertiger TSMC erweitert seine Kapazitäten im Bereich Advanced Packaging, um Engpässe zu beheben. Dennoch belasten die laufende Einführung der Blackwell-Chips und die Entwicklung der Rubin-Prozessoren die Margen. Für das dritte Quartal wird ein Rückgang der bereinigten Bruttomarge auf 73,6 Prozent erwartet. Der Nettogewinn dürfte gleichzeitig um 53 Prozent auf 29,54 Milliarden US-Dollar steigen.

Auch Michael Burry, bekannt durch seine Wette gegen den US-Hypothekenmarkt, setzt gegen Nvidia. Er argumentiert, Cloud-Konzerne würden ihre Ergebnisse durch längere Abschreibungszeiträume für KI-Hardware künstlich verbessern.