Österreichs AI Factory Austria unterstützt erstes Unternehmen beim Zugang zu Europas Supercomputern

Die AI Factory Austria (AI:AT) hat ihr erstes Anwendungsprojekt umgesetzt: Das Wiener Unternehmen Zenta Solutions, eine Ausgründung der Medizinischen Universität Wien, erhielt über die neue nationale KI- und HPC-Plattform Zugang zum europäischen Supercomputingsystem Leonardo im italienischen Bologna.

Dort testet und optimiert das Unternehmen KI-Modelle zur Analyse medizinischer Datensätze. Die Daten werden vollständig anonymisiert und anschließend mithilfe bildbasierter Modelle und Large Language Models strukturiert. „So entstehen aus zuvor unstrukturierten Gesundheitsdaten wertvolle Informationen“, sagt David Haberl von Zenta.