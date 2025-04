Künstliche Intelligenz krempelt Arbeitswelt um: 40 % der Jobs weltweit betroffen

Im Gegensatz zu früheren Technologie-Revolutionen, die vor allem körperliche Arbeit rationalisierten, trifft die KI-Welle nun ausgerechnet wissensintensive Sektoren: Content Creation, Produktentwicklung, Kundenservice, Coding – alles Berufe, bei denen bisher Kreativität und Problemlösung gefragt waren.

Am härtesten werden wohl entwickelte Volkswirtschaften wie die USA oder Deutschland getroffen – ironischerweise auch jene, die am besten auf die Disruption vorbereitet sind. In Entwicklungsländern hingegen fehlt es oft an digitaler Infrastruktur, Fachpersonal oder nationalen KI-Strategien.