Michael Burry zieht den Stecker

Mit einem Schreiben an seine Investoren vom 27. Oktober 2025 zog Michael Burry einen Schlussstrich unter seinen Hedgefonds. „Mit schwerem Herzen“ werde er die Fonds liquideren und den Anlegern ihr Kapital bis Jahresende zurückerstatten, abgesehen von einem kleinen Betrag für Prüfung und Steuern. In dem Brief räumt Burry ein, dass seine eigene Vorstellung von werthaltigen Investments schon seit einiger Zeit nicht mehr zur allgemeinen Marktlage passe: „Meine Einschätzung von Wertpapieren ist derzeit nicht – und war schon seit einiger Zeit nicht – im Einklang mit den Märkten“. Es klingt wie das Eingeständnis eines Börsenpessimisten, der sich von der Rally der KI-Aktien abgekoppelt fühlt.

Tatsächlich haben die großen Tech-Titel 2023/2024 eine schwindelerregende Entwicklung hingelegt. Künstliche Intelligenz gilt an den Börsen als nächstes großes Ding, und Unternehmen wie Nvidia – der Chiphersteller, dessen Grafikprozessoren die KI-Revolution befeuern – sowie Palantir – Anbieter von Datenanalyse-Plattformen mit KI-Fokus – zählen zu den größten Gewinnern dieser Euphorie. Nvidia erreichte zeitweise als erster Halbleiterkonzern eine Börsenbewertung von 5 Billionen Dollar und legte allein 2025 über 50 % Kursgewinn hin. Palantir wiederum stieg innerhalb weniger Jahre von Penny-Stock-Niveau zu einem über 400 Milliarden Dollar schweren Unternehmen auf; seit Anfang 2023 hat sich der Aktienkurs des Datenanalyse-Spezialisten laut Geschäftsberichten um das 28-Fache erhöht. Für Value-Investoren wie Burry scheinen derartige Bewertungen schwer nachvollziehbar – ein Grund, warum er nun offenbar die Reißleine zieht.

Burry selbst deutet an, dass persönliche und strategische Gründe hinter dem Schritt stehen. In seinem Abschiedsbrief bedankt er sich bei den Investoren und entschuldigt sich zugleich für den drastischen Entschluss. Branchenbeobachter sehen darin weniger einen endgültigen Rückzug als vielmehr den Übergang in ein neues Kapitel. „Burrys Entscheidung wirkt weniger wie ein ‚Aufgeben‘, sondern eher wie der Ausstieg aus einem Spiel, das er für grundlegend manipuliert hält“, interpretiert der Fondsmanager Bruno Schneller Burrys Schritt. Tatsächlich hat Burry die Registrierung seines Fonds bei der US-Börsenaufsicht SEC zum 10. November 2025 beendet – dadurch muss er keine regulären Portfolio-Berichte (13F-Filings) mehr veröffentlichen. Viele prominente Hedgefonds-Manager wandeln ihr Geschäft in solch geschlossene Familienfonds um, wenn sie keine Gelder Dritter mehr verwalten wollen oder den Regulierungsaufwand scheuen. Auch bei Burry dürfte dieser Aspekt eine Rolle spielen: In einem Post auf der Plattform X (Twitter) kündigte er an, es gehe „auf zu viel besseren Dingen ab dem 25. November“ – ein Hinweis, dass er im Hintergrund bereits an einer neuen eigenen Strategie arbeitet. Seinen bisherigen Anlegern empfahl er, sich künftig an seinen jungen Kollegen Phil Clifton zu wenden, den er als außergewöhnliches Talent lobt. Clifton gründete zeitgleich eine neue Investmentfirma namens Pomerium Capital. All das spricht dafür, dass Burry nicht das Handtuch wirft, sondern nur die Spielregeln ändert: Er verabschiedet sich vom regulierten Hedgefonds-Business und setzt künftig offenbar auf eigene Faust seine Überzeugungen um.