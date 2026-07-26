Nur 12 Prozent der Firmen im Einklang mit Klimaabkommen

Nur 12 Prozent der weltweit börsennotierten Unternehmen wirtschaften derzeit im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Der Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert, zeigt eine Analyse des US-Finanzdienstleisters MSCI. Ein Viertel der Unternehmen steuert demnach auf eine Erderwärmung zwischen 1,5 und 2 Grad zu. Zwei Drittel der Firmen würden die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöhen.
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Für die Auswertung wurden mehr als 8.000 börsennotierte Firmen untersucht. Berechnet wurde für jedes Unternehmen der sogenannte implizite Temperaturanstieg. Dabei berücksichtigte MSCI unter anderem CO2-Reduktionsziele und Emissionsprognosen.