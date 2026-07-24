Rewe-Reisekonzern übernimmt komplett Rostocker Hotelgruppe

Zu der DSR Hotel Holding gehören traditionsreiche Fünf-Sterne-Hotels wie das "Neptun" in Rostock und das "Louis C. Jacob" in Hamburg sowie die Marken A-Rosa-Hotels, Aja, Henri, Urban Nature und Mira. Mehr als 2.700 Mitarbeiter sind Angaben von Dertour zufolge für die Gesellschaft tätig. Dertour hat angekündigt, die verbliebenen Anteile zum August zu übernehmen. Der Kaufpreis geht aus den Mitteilungen nicht hervor.

Die DSR Hotel Holding ist ein seit 2021 bestehendes Gemeinschaftsunternehmen der Rewe-Gruppe und der Deutschen Seereederei. Die Deutsche Seereederei brachte damals unter anderem 16 Hotels in die Partnerschaft ein. Dertour hatte die Beteiligung schon 2024 auf 74,9 Prozent ausgebaut.

Die Deutsche Seereederei zieht sich mit dem Verkauf aus dem Hotelgeschäft zurück. "Wir übergeben ein erfolgreich aufgebautes Hotelgeschäft in gute Hände", sagte der geschäftsführende Gesellschafter der Deutschen Seereederei, Horst Rahe. Die Hamburger Unternehmer Rahe und Nikolaus H. Schües hatten die Seereederei 1993 von der Treuhandanstalt gekauft.