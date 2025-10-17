NGEN eröffnet größtes Batteriespeicherkraftwerk Österreichs in Arnoldstein-Gailitz

Das Batteriespeicherkraftwerk ist damit das derzeit größte netzdienliche System seiner Art in Österreich. Es wurde 2023 als erstes Großprojekt dieser Kategorie realisiert und trägt wesentlich zur Netzstabilität bei. Mithilfe eigens entwickelter Softwarelösungen der NGEN Group ermöglicht die Anlage unter anderem die Reduktion von Lastspitzen („Peak Shaving“), die Bereitstellung von Regelreserven sowie die Optimierung im Intraday- und Day-Ahead-Handel.

Zudem soll das Kraftwerk zur Versorgungssicherheit beitragen, indem es Flexibilität bereitstellt, erneuerbare Energien besser integriert und lokale Engpässe durch Lastflussausgleich („Redispatch“) vermeidet. Weitere Vorteile liegen in der ganztägigen Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Quellen, in CO₂-Einsparungen sowie in der Möglichkeit, Ladestationen mit stabiler Leistung zu versorgen.