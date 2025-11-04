Gold beim Creos 2025 für Kampagne der Wirtschaftskammer Klagenfurt

Mit der Eröffnung der Koralmbahn entsteht in Kärnten ein neuer wirtschaftlicher Korridor zwischen Graz und Klagenfurt – die sogenannte Area Süd. Während andere Städte bereits Strategien entwickelt hätten, um von der neuen Infrastruktur zu profitieren, werfen die Initiatoren der Kampagne der Stadt Klagenfurt mangelnde Planung vor.

"Wir hätten diesen Preis lieber nicht gewonnen – und dafür erlebt, dass sich die Stadt rechtzeitig vorbereitet", sagte Franz Ahm, Obmann der WK-Bezirksstelle Klagenfurt. Die Kampagne sei keine Imageaktion gewesen, "sondern eine Mahnung". Ziel sei gewesen, darauf hinzuweisen, dass Klagenfurt "die Koralmbahn verschläft und damit eine historische Chance verliert".