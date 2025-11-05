Cybersecurity Day 2025: Praxisnahe Strategien gegen wachsende IT-Bedrohungen

Der digitale Wandel schafft neue Chancen, erhöht aber zugleich die Risiken. Cyberangriffe treffen längst nicht mehr nur internationale Konzerne, sondern zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen.

Beim Cybersecurity Day 2025 im Lakeside Science & Technology Park in Klagenfurt stand daher die Frage im Mittelpunkt, wie IT-Sicherheit künftig wirksam und praxisnah gestaltet werden kann.