Startschuss für den Innovations- und Forschungspreis Kärnten 2026

Der Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten (IFP) geht in die nächste Runde. Ab sofort können Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre innovativen Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen einreichen. Ziel des Preises ist es, herausragende Leistungen sichtbar zu machen und Kärntens Innovationskraft in den Mittelpunkt zu rücken.

„Innovation lebt von Menschen, die bereit sind, Neues zu wagen und gemeinsam Zukunft zu gestalten“, betont KWF-Vorstand Roland Waldner. „Mit dem Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten machen wir diese Leistungen sichtbar. Wir zeigen, wie vielfältig die Innovationskraft in unserem Bundesland ist und wie sie unser Leben, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft bereichert.“