Die Agentur Lux holt sechs Auszeichnungen beim Kärntner Werbepreis Creos 2025

In den vergangenen Monaten realisierte die Agentur Projekte in unterschiedlichen Bereichen. Besonders aktiv war Lux im Kunst- und Kulturbereich, etwa beim Rebranding des Ensemble Porcia, des Theaterwagens Porcia und der Künstlerstadt Gmünd. Auch die Gestaltung der neuen Beschilderung im Kunsthaus Gmünd stammt von der Agentur.

Darüber hinaus arbeitet das Team regelmäßig an visuellen Konzepten für Gastronomie und Hotellerie – darunter das Erscheinungsbild des "Heißen Andi", Packaging-Designs für Knolle.at oder das Branding des Kärntner Sekts "Brutalo".

"Wir sind stolz auf jedes einzelne Projekt, weil es das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit, Detailverliebtheit und Leidenschaft ist", so Hösel. Viele Kundinnen und Kunden kämen zu Lux, "weil sie spüren, dass wir Marken nicht nur gestalten, sondern lebendig machen".