Die Agentur Lux holt sechs Auszeichnungen beim Kärntner Werbepreis Creos 2025

Das Kreativstudio aus Klagenfurt gewinnt viermal Gold, einmal Silber und einmal Bronze – und zählt damit zu den erfolgreichsten Teilnehmern des Landeswerbepreises.
Die Agentur Lux aus Klagenfurt wurde beim Creos 2025, dem Kärntner Werbepreis, in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Das in Klagenfurt ansässige Kreativstudio erhielt insgesamt sechs Auszeichnungen, darunter viermal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.
Prämiert wurde Lux in den Kategorien Corporate Design Außenwerbung, Print Design, Packaging Design sowie Printwerbung & Anzeigen. Mit den aktuellen Erfolgen steigt die Zahl der bisher gewonnenen Preise auf mehr als 40.
Kreative Leistung mit strategischem Anspruch
Die Jury würdigte die konzeptionelle Stärke und gestalterische Klarheit der eingereichten Arbeiten. "Jeder Award zeigt uns, dass wir mit unserer Arbeit Emotionen auslösen und Marken spürbar machen können", sagte Benjamin Hösel, Gründer und Creative Director der Agentur Lux.
Design sei für ihn und sein Team "kein schöner Zufall, sondern das Ergebnis von klarem Denken, intensiver Auseinandersetzung und der Leidenschaft, Ideen zum Leuchten zu bringen".
Projekte zwischen Kunst, Kultur und Gastronomie
In den vergangenen Monaten realisierte die Agentur Projekte in unterschiedlichen Bereichen. Besonders aktiv war Lux im Kunst- und Kulturbereich, etwa beim Rebranding des Ensemble Porcia, des Theaterwagens Porcia und der Künstlerstadt Gmünd. Auch die Gestaltung der neuen Beschilderung im Kunsthaus Gmünd stammt von der Agentur.
Darüber hinaus arbeitet das Team regelmäßig an visuellen Konzepten für Gastronomie und Hotellerie – darunter das Erscheinungsbild des "Heißen Andi", Packaging-Designs für Knolle.at oder das Branding des Kärntner Sekts "Brutalo".
"Wir sind stolz auf jedes einzelne Projekt, weil es das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit, Detailverliebtheit und Leidenschaft ist", so Hösel. Viele Kundinnen und Kunden kämen zu Lux, "weil sie spüren, dass wir Marken nicht nur gestalten, sondern lebendig machen".
Hintergrund: Die Agentur Lux
Die Agentur Lux wurde in Klagenfurt am Wörthersee gegründet und ist im Bereich Markenstrategie, Corporate Design und Kommunikation tätig. Das Studio arbeitet für Auftraggeber aus Wirtschaft, Kultur und Tourismus und verbindet gestalterische mit strategischer Arbeit.