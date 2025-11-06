Forschungsprojekt „Shared Charging“ startet in Kärnten

Mit dem „Shared Charging Day“ ist in Kärnten der offizielle Startschuss für eines der größten Forschungsprojekte des Landes gefallen. Ziel des Projekts „Shared Charging“ ist es, ein nachhaltiges, kosteneffizientes und barrierefreies Ladenetz für Elektrofahrzeuge zu entwickeln.

Das Vorhaben hat ein Gesamtvolumen von rund neun Millionen Euro und wird im Rahmen des Programms „Zero Emission Mobility plus“ von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit 6,5 Millionen Euro unterstützt. Konsortialführer ist das Kärntner Technologieunternehmen go-e, beteiligt sind insgesamt zwölf Partner aus Industrie, Forschung und Wissenschaft.