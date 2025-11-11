Area Süd: Kärntner und steirische Wirtschaft vernetzt sich im neuen Wirtschaftsraum

Wenige Wochen vor der Inbetriebnahme der Koralmbahn fand in Griffen ein gemeinsames Treffen von rund 300 Unternehmerinnen und Unternehmern aus Kärnten und der Steiermark statt. Das sogenannte Area Süd Business Matching und ein begleitendes World Café dienten dazu, Kontakte zu knüpfen und Kooperationsmöglichkeiten zu sondieren.

Rund 230 Teilnehmende kamen zum Business Matching, 60 weitere diskutierten beim World Café Themen wie Infrastruktur, Arbeitsmarkt, Tourismus oder Bildung. Ziel war, Chancen im entstehenden Wirtschaftsraum entlang der neuen Bahnverbindung zu identifizieren.