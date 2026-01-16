Handel zieht Bilanz: Neujahrs-Pressekonferenz 2026

Im Rahmen der traditionellen Neujahrs-Pressekonferenz des Handelsverbands haben führende Vertreter:innen des österreichischen Handels den aktuellen Zustand der Branche skizziert. Nach sechs wirtschaftlich schwierigen Jahren sieht sich der heimische Handel an einem Wendepunkt. Während die Eurozone 2025 deutlich stärker wuchs, verzeichnete der österreichische Handel das dritte Rekordpleitejahr in Folge.

Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will verwies darauf, dass Österreich laufend Händler verliere. Die angekündigten Maßnahmen aus der jüngsten Regierungsklausur, darunter eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sowie eine nationale Paketgebühr für Drittstaatenlieferungen, wurden als positive Signale bewertet. Entscheidend sei nun deren Umsetzung.