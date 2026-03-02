„L’opera seria“ feiert Premiere im MusikTheater an der Wien

Die Neuinszenierung stammt von Laurent Pelly, der für seine satirischen und komödiantischen Deutungen bekannt ist. Die musikalische Leitung übernahm Christophe Rousset, der mit seinem Ensemble Les Talens Lyriques regelmäßig im Theater an der Wien zu Gast ist.

In der Rolle des Impressarios Fallito stand Pietro Spagnoli auf der Bühne. Zum Ensemble gehörten außerdem Roberto de Candia, Petr Nekoranec, Josh Lovell, Julie Fuchs und Andrea Carroll.

Das Publikum reagierte laut Veranstaltern mit viel Applaus auf die Premiere. Im Anschluss fand eine Premierenfeier im „Himmel“, dem oberen Pausenfoyer des Theaters, statt.