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Neuer Tourismus-KV nach zähen Verhandlungen fixiert

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Ab 1. Oktober gibt es mehr Geld
©Alex Halada, APA, Themenbild
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Nach monatelangem Ringen steht nun der neue Kollektivvertrag für die rund 250.000 Beschäftigten in der heimischen Hotellerie und Gastronomie. In mehreren Gesprächsrunden letzte Woche haben sich die Gewerkschaft vida und die Wirtschaftskammer geeinigt, wie die Arbeitnehmervertretung am Dienstag bekanntgab. Per 1. Oktober wurden demnach Lohnerhöhungen von im Schnitt 3,02 Prozent fixiert. Lehrlinge erhalten um durchschnittlich 3,44 Prozent mehr Geld.

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Für die größte Beschäftigtengruppe der Branche, die der Lohngruppe 5 zuzurechnen ist, wurde den Angaben zufolge eine Anhebung um 3,48 Prozent verhandelt. "Zusätzlich wurde für den Großteil der Beschäftigten eine fixe Prämie und die Möglichkeit einer freiwilligen steuerfreien Prämie vereinbart", teilte die Gewerkschaft weiters mit.

"Besonders wichtig ist uns, dass diese Nachbesserung gerade jenen zugutekommt, die für die Zukunft der Branche entscheidend sind: den Lehrlingen und den vielen Beschäftigten in der Lohngruppe 5, die am niedrigsten entlohnt sind", betonte die vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzende des vida-Fachbereichs Tourismus, Eva Eberhart.

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