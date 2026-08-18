Neuer Tourismus-KV nach zähen Verhandlungen fixiert

Für die größte Beschäftigtengruppe der Branche, die der Lohngruppe 5 zuzurechnen ist, wurde den Angaben zufolge eine Anhebung um 3,48 Prozent verhandelt. "Zusätzlich wurde für den Großteil der Beschäftigten eine fixe Prämie und die Möglichkeit einer freiwilligen steuerfreien Prämie vereinbart", teilte die Gewerkschaft weiters mit.

"Besonders wichtig ist uns, dass diese Nachbesserung gerade jenen zugutekommt, die für die Zukunft der Branche entscheidend sind: den Lehrlingen und den vielen Beschäftigten in der Lohngruppe 5, die am niedrigsten entlohnt sind", betonte die vida-Verhandlungsleiterin und Vorsitzende des vida-Fachbereichs Tourismus, Eva Eberhart.