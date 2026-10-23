Die ehrliche Antwort lautet: Billiger wird es vor allem am Abend. Speicher glätten die Spitzen nach oben, sie nehmen aber auch die extremen Tiefs weg. Peter Reitz, Chef der europäischen Energiebörse EEX, rechnet damit, dass es mit mehr Batteriespeichern weniger Stunden mit negativen Preisen geben wird. Gratis-Strom zu Mittag wird also seltener, dafür sollte der teure Abendstrom günstiger werden.

Ob Sie davon direkt profitieren, hängt stark von Ihrem Tarif ab. Wer einen klassischen Fixpreis zahlt, spürt die Schwankungen an der Börse kaum. Am meisten haben Haushalte mit einem dynamischen Stromtarif davon, bei dem sich der Preis stündlich am Markt orientiert. Voraussetzung dafür ist ein funktionierender Smart Meter. Wer ein E-Auto hat oder eine Wärmepumpe betreibt, kann Verbrauch gezielt in billige Stunden verschieben.

Ein weiterer Faktor ist die Politik. Im neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) ist vorgesehen, dass Batteriespeicher wie Pumpspeicherkraftwerke in den ersten 20 Jahren von Netzentgelten befreit werden. Das macht neue Anlagen attraktiver und dürfte den Ausbau beschleunigen. Wie stark sich das am Ende auf Ihre Rechnung auswirkt, hängt aber auch davon ab, wie sich Netzkosten und Abgaben entwickeln.