Nationalbank sagt für 2025 weiter ein verhaltenes Wirtschaftswachstum voraus

Die österreichische Wirtschaft kommt weiterhin nicht wirklich vom Fleck. Für heuer erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) einen minimalen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent, nachdem sie im Juni ein Wachstum von 0,2 Prozent vorhergesagt hatte. 2026 soll es dann mit einem Plus von 0,8 Prozent einen leichten Aufschwung geben, der aber etwas geringer als zuletzt prognostiziert (+0,9 Prozent) ausfallen dürfte. Die Inflation bleibt hartnäckig hoch.

Ende Juni sahen Wifo und IHS in ihrer vierteljährlichen Konjunkturprognose für 2025 eine Stagnation (0,0 Prozent Wachstum) der heimischen Wirtschaft bzw. ein leichtes Plus von 0,1 Prozent – eine Steigerung gegenüber der März-Vorhersage, in der beide Institute noch einen Rückgang in Aussicht gestellt hatten (Wifo: -0,3 Prozent, IHS: -0,2 Prozent). Immerhin bleibt Österreich nach den jüngsten Prognosen ein drittes Rezessionsjahr erspart.