N26-CEO Valentin Stalf zieht sich aus operativer Führung zurück

Die Neobank N26 stellt ihre Führungsstruktur neu auf. Valentin Stalf, Mitgründer und Co-CEO, zieht sich einer Aussendung des Unternehmens zufolge in den kommenden Monaten aus dem operativen Geschäft zurück und übernimmt anschließend eine Rolle im Aufsichtsrat.

Zuvor hatten Medien wie das Manager Magazin und das Handelsblatt berichtet, dass ein Zwischenprüfungsbericht der deutschen Bankenaufsicht BaFin „verheerend“ ausgefallen sei. Dabei soll es unter anderem um die Frage gegangen sein, wie viel Kredit das Institut an seine Kunden vergeben könne. Vor diesem Hintergrund hätten Investoren Druck gemacht, die Führungsspitze N26 zu verändern.