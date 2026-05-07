Wenn Spielregeln wackeln, wackelt mehr als nur ein Steuerthema

Innerhalb von nur 48 Stunden haben mehrere tausend Menschen eine Petition unterschrieben. Nicht, weil sie ein Detail im Steuerrecht diskutieren wollen. Sondern weil sie ein ungutes Gefühl haben. Dieses Gefühl lässt sich einfach beschreiben: Was passiert, wenn Spielregeln, auf deren Basis man Entscheidungen getroffen hat, plötzlich nachträglich verändert werden?

Genau darum geht es in der aktuellen Diskussion. Es geht nicht um die Frage, ob sich Rahmenbedingungen ändern dürfen. Natürlich dürfen sie das – und sie müssen es auch. Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln sich weiter, und Politik muss darauf reagieren.