Mode-Fälschungen verursachen Milliardenverluste in der EU

"Produktfälschungen sind weit verbreitet und werden durch die Ausweitung des elektronischen Handels und den Einfluss der sozialen Medien vorangetrieben", heißt es in der EUIPO-Aussendung vom Montag. In einer Studie hätten 13 Prozent der befragten EU-Bürgerinnen und -Bürger angegeben, wissentlich gefälschte Waren gekauft zu haben. Unter den jüngeren Verbraucherinnen und Verbraucher (15-24 Jahre) seien es sogar 26 Prozent gewesen.