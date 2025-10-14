Glaubwürdigkeitsdilemma: Warum Medien über sich selbst schweigen

Dies wird ein Versuch, zugleich Steine aus dem Glashaus zu werfen und auf dünnem Eis nicht einzubrechen. Es geht um die wirtschaftliche Lage österreichischer Medienhäuser und das journalistische Schönreden bis Verschweigen dieser Situation.

Die einstige „Zeitung für Leser“ (Eigenwerbung) titelte vor zwei Wochen „Klarer Kurs für die Zukunft“ über die Unterzeile „Der Standard adaptiert seine Strukturen und investiert in digitalen Qualitätsjournalismus“. Erst zwei Absätze weiter stand, dass er 25 Stellen abbaut. Das sind fünf Prozent der Mitarbeiter. Im Vergleich zum Aderlass in anderen Branchen wirkt das wenig. Doch aufgrund ihrer demokratiepolitischen Sonderstellung als Informanten der Öffentlichkeit sind Nachrichtenmedien ganz besondere Unternehmen.

Also gelten spezielle Maßstäbe. Marketing-Behübschung statt journalistisch klarer Sprache für eine traurige Mitteilung in eigener Sache ist unangebracht. Wer über andere distanziert informiert und dazu kritisch kommentiert, muss dies mit sich genauso halten. Sonst beschädigt er das größte Gut des Journalismus – die Glaubwürdigkeit. Das gilt umgekehrt auch für Jubel-Hausmitteilungen, die redaktionellen Qualitätskriterien Hohn sprechen.