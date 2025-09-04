Media Award 2025: Mediaplus Austria ist „Agency of the Year“

Beim glanzvollen Branchenevent am Dienstagabend im Leopoldmuseum Wien wurde der Media Award zum bereits 21. Mal vergeben – und mit ihm die besten heimischen Media-Kampagnen ausgezeichnet. Im Fokus: kreative Strategien, datenbasierte Planung und exzellente Umsetzung im Zusammenspiel zwischen Auftraggebern, Agenturen, Medien und Vermarktern. Der große Gewinner des Abends: Mediaplus Austria, das sich nicht nur den Gesamtsieg als „Agency of the Year“, sondern auch gleich vier Gold-Auszeichnungen sichern konnte – darunter den neu geschaffenen Sonderpreis „100 % Österreich“.

Medienqualität im Fokus – Fakten statt Fakes

Der Media Award 2025 stand unter dem Motto „Fakten statt Fakes – Mediaqualität aus Österreich“. Eine bewusste Positionierung, wie Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Präsident des Vereins Media Award, betonte:

„Der Award ist eine Standortbestimmung für die gemeinsame Innovationskraft von Mediaagenturen und heimischen Medien. Er zeigt klar, wie Werbeinvestitionen in Österreich gewinnbringend eingesetzt werden – ein wichtiger Impuls angesichts der 2,8 Milliarden Euro, die im Vorjahr an globale Plattformen geflossen sind.“

Verliehen wurde der Award von einem breiten Trägerkreis bestehend aus EPAMEDIA, Gewista, Goldbach Austria | An Azerion Company, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding.

Mediaplus Austria dominiert den Abend

Mit gleich vier goldenen Auszeichnungen – in den Kategorien

„Exzellente Nachhaltigkeit in Media“

„Exzellente Media-Strategie“

„Exzellenter Dateneinsatz“

sowie dem neuen Sonderpreis „100 % Österreich“

krönte sich Mediaplus Austria zum dritten Mal zur „Agency of the Year“. Besonders der neue Preis „100 % Österreich“, vergeben für eine rein rot-weiß-rote Kampagne in Zusammenarbeit mit Stiftung Kindertraum, sorgte für ein starkes Zeichen in Richtung Standortförderung und Vertrauen in österreichische Medien.

„Mit Innovationskraft, Neugierde und Freude zu überzeugen: Das macht den Media Award groß und ehrt unser Team“, so Geschäftsführer Ronald Hochmayer.