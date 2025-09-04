Media Award 2025: Mediaplus Austria ist „Agency of the Year“

Starke Bühne für starke Kampagnen: Die 21. Verleihung des Media Award im Wiener Leopoldmuseum rückte herausragende Leistungen in der heimischen Medien- und Kommunikationsbranche ins Rampenlicht – mit einem klaren Bekenntnis zum Medienstandort Österreich.
Beim glanzvollen Branchenevent am Dienstagabend im Leopoldmuseum Wien wurde der Media Award zum bereits 21. Mal vergeben – und mit ihm die besten heimischen Media-Kampagnen ausgezeichnet. Im Fokus: kreative Strategien, datenbasierte Planung und exzellente Umsetzung im Zusammenspiel zwischen Auftraggebern, Agenturen, Medien und Vermarktern. Der große Gewinner des Abends: Mediaplus Austria, das sich nicht nur den Gesamtsieg als „Agency of the Year“, sondern auch gleich vier Gold-Auszeichnungen sichern konnte – darunter den neu geschaffenen Sonderpreis „100 % Österreich“.
Medienqualität im Fokus – Fakten statt Fakes
Der Media Award 2025 stand unter dem Motto „Fakten statt Fakes – Mediaqualität aus Österreich“. Eine bewusste Positionierung, wie Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Präsident des Vereins Media Award, betonte:
„Der Award ist eine Standortbestimmung für die gemeinsame Innovationskraft von Mediaagenturen und heimischen Medien. Er zeigt klar, wie Werbeinvestitionen in Österreich gewinnbringend eingesetzt werden – ein wichtiger Impuls angesichts der 2,8 Milliarden Euro, die im Vorjahr an globale Plattformen geflossen sind.“
Verliehen wurde der Award von einem breiten Trägerkreis bestehend aus EPAMEDIA, Gewista, Goldbach Austria | An Azerion Company, Kleine Zeitung, Kronen Zeitung, ORF-Enterprise, RMS Austria und VGN Medien Holding.
Mediaplus Austria dominiert den Abend
Mit gleich vier goldenen Auszeichnungen – in den Kategorien
„Exzellente Nachhaltigkeit in Media“
„Exzellente Media-Strategie“
„Exzellenter Dateneinsatz“
sowie dem neuen Sonderpreis „100 % Österreich“
krönte sich Mediaplus Austria zum dritten Mal zur „Agency of the Year“. Besonders der neue Preis „100 % Österreich“, vergeben für eine rein rot-weiß-rote Kampagne in Zusammenarbeit mit Stiftung Kindertraum, sorgte für ein starkes Zeichen in Richtung Standortförderung und Vertrauen in österreichische Medien.
„Mit Innovationskraft, Neugierde und Freude zu überzeugen: Das macht den Media Award groß und ehrt unser Team“, so Geschäftsführer Ronald Hochmayer.
Alle Fotos des Media Awards 2025
Ausgezeichnete Auftraggeber
Auf Kundenseite punkteten unter anderem Samsung, Stiftung Kindertraum und XXXLutz mit Kampagnen, die Werbewirkung und Kreativität erfolgreich verbanden.
Prominente Gratulanten auf der Bühne
Durch den Abend führte Tina Ritschl (Hitradio Ö3). Gratuliert wurde von Branchenrepräsentant:innen wie Petra Lang (EPAMEDIA), Theresa Sternbach (Gewista), Josef Almer (Goldbach), Andreas Janzek (Kleine Zeitung), Oliver Krainz (Kronen Zeitung), Oliver Böhm (ORF-Enterprise), Brigitte Kovacic (RMS Austria) und Neslihan Bilgin-Kara (VGN Medien Holding).
Mit neuen Preiskategorien, starken Signalen für Qualitätsjournalismus und dem Blick auf effektive Mediaarbeit in Österreich unterstrich der Media Award 2025 seine Rolle als Taktgeber der Branche – und zeigte einmal mehr: Relevante Kampagnen entstehen dort, wo Kreativität, Daten und Vertrauen aufeinander treffen.