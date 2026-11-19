Die Wertminderung betreffe Sachanlagen und Geschäfts(Firmen)werte der Division Board & Paper und sei primär auf schwächere Cash-Flow-Prognosen zurückzuführen, erklärte der Konzern. Die Wertminderung hat nach Unternehmensangaben keinen Einfluss auf das bereinigte EBITDA 2026 der MM Gruppe. Dieses werde insbesondere durch "den starken Anstieg der Energiekosten in der Division Board & Paper belastet" und in einer Bandbreite von 300 bis 320 Mio. Euro erwartet. Im Vorjahr lag der Nettogewinn der Mayr-Melnhof Karton AG noch bei 77 Mio. Euro.

Am 10. November hatte die Mayr-Melnhof-Gruppe überraschend bekanntgegeben, die Mehrheit an ihrem Verpackungsgeschäft an den US-Investor KPS Capital Partners zu verkaufen. Mayr-Melnhof soll 30 Prozent an dem neuen Unternehmen halten. Die Verpackungssparte wurde in dem Deal mit 2,4 Mrd. Euro bewertet. An die Mayr-Melnhof-Gruppe sollen daraus nach Abzug gewisser Verpflichtungen 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro fließen. Die bei Mayr-Melnhof verbleibenden 30 Prozent werden nur mehr mit 400 Mio. Euro bewertet, weil KPS auf das Unternehmen weitere Schulden aufnimmt, die neue MM Packaging also höher verschuldet sein wird.