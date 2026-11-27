Auch die Perspektive etablierter Finanzunternehmen war Teil des Programms. Sonja Berger, Geschäftsführerin der Volksbank Akademie, thematisierte, was die Branche von jungen Menschen über den Umgang mit Sparbuch und Bitcoin lernen kann.

Nadine Rührlechner, Managing Consultant bei Horváth & Partners, beschäftigte sich mit den neuen Anforderungen der Generation Z an Customer Journeys. Angelika Gasser, Leiterin Marketing und PR der ÖBV Österreichischen Beamtenversicherung, stellte die Frage, wie sich traditionelle Versicherungsangebote für eine junge Zielgruppe positionieren lassen.

Den Abschluss der Vortragsreihe bildete Attila Zia, Head of Target Group Campaigning bei der Erste Bank, mit einem Beitrag zur Zukunft des Bankings und der Frage, warum Finanzinstitute ihre Angebote und Kommunikationsstrategien weiterentwickeln müssen.

Die Veranstaltung machte damit deutlich, dass die Gewinnung junger Kundinnen und Kunden für die Finanzbranche weit über digitale Kommunikationskanäle hinausgeht. Entscheidend sind auch verständliche Finanzangebote, glaubwürdige Information und ein Angebot, das den veränderten Erwartungen der nächsten Kundengeneration Rechnung trägt.