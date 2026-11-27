Bei der Veranstaltung des Finanz-Marketing Verbands Österreich in der Wiener Börse standen die Erwartungen der Generation Z an Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister im Mittelpunkt. Neun Impulsvorträge beleuchteten Kommunikation, Finanzbildung, Vertrauen und Künstliche Intelligenz.
Die Finanzbranche muss sich stärker auf die Erwartungen der Generation Z einstellen. Wie das gelingen kann, war Thema der „Langen Nacht der GenZ“, zu der der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) am 26. November 2026 in die Wiener Börse im Palais Caprara-Geymüller lud.
Unter dem Titel „Die GenZ erfolgreich gewinnen und binden“ diskutierten Expertinnen und Experten darüber, wie Finanzunternehmen junge Menschen erreichen und langfristig als Kundinnen und Kunden gewinnen können. Im Mittelpunkt standen dabei zielgruppengerechte Kommunikation, Finanzbildung, zeitgemäße Angebote sowie Vertrauen und Transparenz. Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz spielte eine Rolle.
Neun Impulse zur Zukunft der Finanzbranche
Durch den Abend führte Astrid Valek, Vorstandsmitglied des FMVÖ. In 15-minütigen Impulsvorträgen beleuchteten neun Vortragende unterschiedliche Perspektiven auf die Generation Z und ihre Anforderungen an Finanzdienstleistungen.
Julia Resch, Head of Corporate Communications & Marketing der Wiener Börse, sprach über den Einstieg junger Menschen am Kapitalmarkt. Tim Baumgärtner, CEO und Founder von Marswalk, widmete sich den Dos and Don'ts in der Kommunikation mit der GenZ. Sophie Thurner, Founderin von beatwest, stellte spielerische Ansätze zur Finanzbildung in den Mittelpunkt.
Weitere Beiträge kamen von Martin Janzen, Partner bei Ntsal, über die Rolle von TikTok, KI und Vertrauen im Bankensektor sowie von Angela Achleitner, Strategic Sales Development bei der UNIQA Insurance Group, über die Generation Z als Versicherungskundschaft.
Banken und Versicherungen im Wandel
Auch die Perspektive etablierter Finanzunternehmen war Teil des Programms. Sonja Berger, Geschäftsführerin der Volksbank Akademie, thematisierte, was die Branche von jungen Menschen über den Umgang mit Sparbuch und Bitcoin lernen kann.
Nadine Rührlechner, Managing Consultant bei Horváth & Partners, beschäftigte sich mit den neuen Anforderungen der Generation Z an Customer Journeys. Angelika Gasser, Leiterin Marketing und PR der ÖBV Österreichischen Beamtenversicherung, stellte die Frage, wie sich traditionelle Versicherungsangebote für eine junge Zielgruppe positionieren lassen.
Den Abschluss der Vortragsreihe bildete Attila Zia, Head of Target Group Campaigning bei der Erste Bank, mit einem Beitrag zur Zukunft des Bankings und der Frage, warum Finanzinstitute ihre Angebote und Kommunikationsstrategien weiterentwickeln müssen.
Die Veranstaltung machte damit deutlich, dass die Gewinnung junger Kundinnen und Kunden für die Finanzbranche weit über digitale Kommunikationskanäle hinausgeht. Entscheidend sind auch verständliche Finanzangebote, glaubwürdige Information und ein Angebot, das den veränderten Erwartungen der nächsten Kundengeneration Rechnung trägt.