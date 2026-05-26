Deepfakes: KI und ihre Schattenseiten für Frauen

Wer trägt die Verantwortung?

Hier fehlt es offensichtlich nicht an Wissen, sondern am Willen, etwas zu verändern. 99 Prozent aller mit KI produzierten pornografischen Deepfakes werden mit Gesichtern und Körpern von Frauen erstellt und im Internet verbreitet. Ein bekanntes Tool, das Nutzern die Möglichkeit bietet, Frauen und Kinder auf Fotos zu entkleiden, ist Grok (der KI-Chatbot von Elon Musks xAI, Anm.). Wir müssen uns klar machen: Diese Funktionalitäten sind kein Zufall, sondern Businessentscheidungen.

Als Betroffene haben Sie die Beweislast und sehen sich mit einer ungeeigneten Gesetzeslage konfrontiert, die echte Bestrafung sehr schwierig macht. Und leider gilt oft: Einmal im Internet, immer im Internet. Auch hier ist der Druck auf Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, um ein Vielfaches höher als auf Männer. Erschwerend kommt hinzu, dass Deepfakes eher von rechten und rechtsextremen Parteien eingesetzt werden, die ohnehin schon ein eher frauenfeindliches, konservatives Weltbild vertreten.

Immer wieder wird argumentiert, KI verändere unser Empfinden für Schönheit. Auch hier werden Kritiker sagen: „Schönheitsideale waren noch nie realistisch.“ Welchen Unterschied macht also die KI?

Es stimmt, dass es Frauen, die dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen wollen, nicht einfach haben und es vermutlich noch nie hatten. Einmal gilt extremes Dünn-Sein als attraktiv, dann wieder unnatürlich starke Kurven. Einen großen Unterschied machen zum Beispiel Filter auf Social Media. Plötzlich wird die Haut schöner, die Brüste größer und am Ende erkennen wir nicht einmal mehr, dass Filter verwendet worden sind.

Plötzlich sind nicht nur die Models oder Schauspieler unerreichbar schön, sondern die Nachbarin von nebenan. Reale, normale Menschen wirken plötzlich so perfekt und das in einem perfekt wirkenden Leben, dass dem natürlich niemand mehr entsprechen kann. Nichts davon ist echt, aber wir wissen es nicht, weil es so echt aussieht und plötzlich wird diese Perfektion zum neuen Standard. Gerade bei jungen Mädchen sind Bewegungen wie „Skinny­tok“ fatal, weil sie ihr Handy ja den ganzen Tag bei sich tragen und damit intensiv konfrontiert sind.

Sie thematisieren in Ihrem Buch häufig Situationen, die man auch mit dem Matthäus-Effekt zusammenfassen könnte: Wer schon hat, dem wird gegeben. Wie macht das die KI?

Die KI verstärkt, was bereits im analogen Bereich angelegt ist: Wer bereits sichtbar ist, bekommt durch die KI noch mehr Sichtbarkeit. Personen, die bereits im Rampenlicht stehen, zu denen es bereits viel Material im Internet gibt, bekommen durch die KI eine noch größere Bühne.

Die KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. War ein Speaker – hier bewusst männlich – bereits auf zahlreichen Podiumsdiskussionen, wird er dadurch öfter erwähnt, die KI findet ihn eher und spielt ihn eher aus, wenn Sie die KI beauftragen, Speakerinnen und Speaker vorzuschlagen. Und das sind vor allem …

Weiße Männer?

Richtig. Wenn Sie aber ein diverseres Podium wollen, weil sie auch andere Lebensrealitäten als die von weißen Männern abbilden wollen, müssen Sie das beim Verwenden der KI mitbedenken. Tun Sie das nicht, wird das alte Ungleichgewicht verstärkt, weil die KI in Mustern funktioniert.

Das Gegenargument: Dann sollen doch mehr Frauen Speakerinnen werden!

Das würde ein komplettes Verkennen der Machtstrukturen und des Status-quo bedeuten. Wir wissen, dass männliche Netzwerke hauptsächlich Männer weiterempfehlen. Natürlich will ich, dass sich mehr Frauen trauen, sichtbarer zu werden. Der Gegenwind, der Frauen entgegenschlägt, ist allerdings ungleich stärker als bei Männern, die sichtbar sind.

Ich bin auf LinkedIn sehr aktiv. Frauen werden viel eher in das Eck gestellt, sich „wichtig zu machen“, egal, wie fundiert ihre Statements sind. In dieser Situation Frauen die Schuld zuzuschieben, in dieser Ungleichverteilung der Macht, das halte ich für den falschen Zugang und für ein Schützen des Status quo, an dem eben nicht die Frauen schuld sind.

Sie argumentieren, dass Frauen selbst dann von der KI benachteiligt werden, wenn sie sich in Männerdomänen vorwagen.

Ich würde sagen, es kann eigentlich schon dann passieren, wenn wir nach einem Job suchen. Für die KI ist relativ schnell ersichtlich, dass ich zum Beispiel eine Frau bin, vermutlich eine weiße. Ich lebe in Bayern, ich habe einen gewissen Hintergrund und so weiter. Ich werde auf Basis dieser Daten sehr wahrscheinlich andere Jobs angezeigt bekommen als ein Mann, der sonst aus einem ganz ähnlichen Kontext kommt.

Auch da sind am Ende Wahrscheinlichkeitsberechnungen dahinter – Männer haben sich tendenziell öfter für solche Positionen interessiert oder es sind bisher eher Männer in diesem Bereich eingestellt worden. Vorselektion ist eine wichtige Funktion dieser Plattformen. Die Frage ist allerdings, auf welchen Faktoren diese Selektion beruht.

Auch die Job-Suchmaschine des AMS geriet wegen fragwürdiger „Muster“ in die Kritik: Technikjobs für Männer, Küchenjobs für Frauen – trotz gleicher Qualifikation. Aber wie lässt sich überhaupt erkennen, ob Frauen andere Jobs angezeigt bekommen als Männer? Wie würde eine Feministische KI in Ihrer Vorstellung aussehen?

Das ist schwierig, Sie müssten sich dazu von unterschiedlichen Laptops einwählen, denn was mir angezeigt wird, basiert auch stark auf meinem bisherigen Nutzungsverhalten. Wir brauchen ein KI-System, das nicht den Status quo reproduziert, sondern uns dabei hilft, diese Schieflage umzudrehen. Die Vergangenheit ist da oft einfach ein ungerechter Maßstab.