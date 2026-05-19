Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige: „Die Bezugspersonen sind die schlechten Vorbilder“

Safer Internet gibt es in Österreich seit 2005. Mit welchen Gefahren im Netz waren Kinder und Jugendliche damals konfrontiert?

Das war die Zeit vor den sozialen Netzwerken. Es waren Webseiten relevant und die Abo-Fallen ein Klassiker. Wir hatten damals bei unserer Internet-Ombudsmannstelle an die 10.000 solcher Fälle pro Jahr. Das hat sich aufgehört.

Wann haben Smartphone und Tablet ihren Weg auch schon in Kleinkindhände gefunden?

Ungefähr 2018, 2019. 2019 haben wir in einer Studie schon gesehen, dass 42 Prozent der Null- bis Sechsjährigen mit digitalen Medien zu tun haben. Was sich dann durch die Pandemie verändert hat, war die Zunahme der digitalen Medien in Elternhänden. Für die Allerjüngsten sind zwei Dinge problematisch: die digitalen Medien, die sie selbst nutzen, und die digitalen Medien, die ihre Bezugspersonen nutzen.

Inwiefern ist das problematisch?

Die Kinder erleiden in diesem Alter gesundheitliche Schäden. Das können Entwicklungsverzögerungen sein, Sprachstörungen, motorische Fähigkeiten, die nicht ausgebildet werden. Und jetzt haben wir eine neue Elterngeneration, die schon selbst digital aufgewachsen ist und für die das Smartphone ein wichtiger Lebensbestandteil ist. Für sie ist es schwer, das Telefon wegzulegen, auch dann, wenn sie mit ihren kleinen Kindern zu tun haben. Das wäre aber notwendig, damit die Kinder sich gut entwickeln können.

Ist sich diese Elterngeneration bewusst, dass sie ihren Kindern damit gesundheitlich schadet?

Es gibt Eltern, denen das klar ist, für die aber das Smartphone beruflich so wichtig ist, dass sie es dennoch nicht zur Seite legen. Es gibt aber auch solche, denen das gar nicht klar ist. Und es gibt jene, die meinen, ihrem Kind etwas Gutes zu tun, wenn sie es im Alter von zwei Jahren vor ein englischsprachiges Video setzen. Nur funktioniert Sprachelernen in diesem Alter so nicht.

Das große Thema heute sind Social Media und Blasenbildung durch Algorithmen. Welche Plattformen werden heute von Kindern genutzt?

Der Einstieg ist meistens WhatsApp. Dann kommen je nach Umfeld der Kinder YouTube oder auch schon Instagram und TikTok dazu, wobei die Verwendung von TikTok von den Eltern meist hinausgezögert wird. Neben den Videoplattformen sind auch Spieleplattformen wie Roblox, die eigentlich auch ein soziales Netzwerk sind, weil man mit anderen Personen in Kontakt ist, attraktiv, sie werden ebenfalls schon im Volksschulalter genutzt. Spätestens mit zehn Jahren haben die Kinder in Österreich selbst ein Smartphone, manche auch schon früher.

Viele Kinder nutzen also davor die Smartphones ihrer Eltern, um in soziale Medien einzusteigen?

Ja. Die Smartphones der Eltern, die Familien-Tablets, die Geräte der älteren Geschwister.