500 Jahre Beretta: Venedigs Einfluss auf die Waffenfertigung

Im norditalienischen Gardone Val Trompia produzierte die Waffenschmiede Fabbrica d’Armi Beretta bereits im 16. Jahrhundert Läufe für Arkebusen (Vorderladergewehre). 185 dieser Gewehrläufe bestellte das Arsenale di Venezia 1526 und bezahlte dafür 296 Dukaten. Das Dokument ist eine der ältesten Rechnungen der europäischen Industrie und der Beginn eines Unternehmens, das sich zu einem der bedeutendsten Waffenhersteller der Welt entwickelte – seit 500 Jahren und 15 Generationen ein Familienbetrieb.

Beretta ist älter als die meisten Nationen Europas. Die Habsburger übernahmen ein Dutzend Länder, die USA wurden gegründet, Napoleon marschierte bis Russland, zwei Weltkriege verwüsteten Europa – Beretta produzierte und verkaufte.