Der republikanische US-Senator John Curtis aus dem Bundesstaat Utah rief die Trump-Regierung zu Transparenz auf, wer sich alles für Huang eingesetzt habe. "Was haben sie dem Verwaltungsrat gesagt?", fragte Curtis. Das Gremium hatte einstimmig für die Wiedereinsetzung Huangs gestimmt, nachdem es eine Rückkehr nur wenige Tage zuvor noch abgelehnt hatte.

Kritik übte auch der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, der Republikaner Tom Cotton. Die Spionageaffäre "ist nicht vorbei, nur weil Jensen Huang seinen Job wieder hat", sagte Cotton. "Der Kongress muss umfangreich ermitteln, und wir werden parteiübergreifend Gesetze verabschieden, um den Export von Chips zu verhindern." Kommende Woche sind Huang und andere Nvidia-Manager in Kongressausschüssen vorgeladen.

Der 63-jährige Nvidia-Mitgründer hatte nach Enthüllungen der "New York Times" unter anderem eine außereheliche Affäre mit einer Frau eingeräumt, bei der es sich um eine mutmaßliche chinesische Spionin handelt. Sie soll in die Umgehung von US-Ausfuhrbeschränkungen für Hochleistungschips involviert sein. Huang trat am 12. November zurück, der Börsenkurs von Nvidia und anderen Tech-Unternehmen sackte daraufhin ab.

Trump hatte angegeben, er habe sich beim Nvidia-Verwaltungsrat für Huang stark gemacht und einen "Deal" für dessen Rückkehr erzielt. Laut den US-Medien "Politico" und "The Hill" spannte Trump seinen Stellvertreter JD Vance in die Verhandlungen ein.

Dem Präsidenten wird neben der Einmischung in Unternehmensentscheidungen zudem vorgeworfen, selbst massiv von den jüngsten Kursgewinnen bei Nvidia profitiert zu haben. Nach der Mitteilung zur Rückkehr Huangs war der Aktienkurs des Chipentwicklers am Montag um mehr als 30 Prozent in die Höhe geschossen. Am Dienstag drehte die Nvidia-Aktie dann wieder ins Minus. An der Wall Street verlor sie zeitweise mehr als sieben Prozent, auch der Technologieindex Nasdaq gab nach.

Der US-Präsident ist ein wichtiger Nvidia-Aktionär. Aus seiner jüngsten Erklärung gegenüber der US-Ethikbehörde geht hervor, dass dieser zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien hielt. Huang berät Trump zudem informell bei Künstlicher Intelligenz (KI), die der Präsident "Superintelligenz" nennt.

In der Debatte um den Zugriff von China auf Nvidia-Chips setzte die US-Regierung inzwischen das in Singapur ansässige Unternehmen Megaspeed und seine Tochtergesellschaften auf eine schwarze Liste. Die Megaspeed-Managerin Alice Huang, die ein Verhältnis mit dem nicht mit ihr verwandten Jensen Huang hatte, soll Nvidia-KI-Chips für chinesische Unternehmen nutzbar gemacht und während der monatelangen Affäre in Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gestanden haben.

Washington will China den Zugriff auf moderne KI-Chips verwehren, um im Rennen um die Technologie-Führerschaft gegen die Volksrepublik zu bestehen. Als Umgehung von Exportbeschränkungen nutzen chinesische Unternehmen jedoch Rechenkapazitäten in südostasiatischen Staaten. Singapur und Malaysia erklärten am Dienstag, mit den USA zusammenzuarbeiten und forderten Betreiber von Rechenzentren dazu auf, Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen wie Megaspeed zu kappen.