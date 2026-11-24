Seit dem Jahr 2025 beschränkt Ungarn die Spanne zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis vorwiegend für ausländische Einzelhändler bei bestimmten Lebensmitteln auf 10 Prozent und bei bestimmten Drogerieartikeln auf 15 Prozent. Die ungarische Margenbeschränkung kostete dem heimischen Spar-Konzern - dem zweitgrößten Lebensmittelhändler in Ungarn - im Vorjahr umgerechnet rund 30 Mio. Euro und heuer schätzungsweise rund 40 Mio. Euro. Vom Margendeckel waren bei Spar in Ungarn über 700 Produkte betroffen.

Die Abschaffung der Margenbeschränkung begründete die ungarische Regierung unter Premierminister Péter Magyar laut MTI damit, dass sich die Inflationsentwicklung bei den betroffenen Lebensmitteln und Drogeriewaren "normalisiert" und der Forint gegenüber dem Euro aufgewertet habe. Außerdem hätten Händler die Deckelung oft durch Preiserhöhungen bei nicht regulierten Produkten ausgeglichen, so die Regierung. Die EU-Kommission hat Ungarn wegen der Supermarkt-Sondersteuer und der Handelsmargenbeschränkung heuer vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt. Spar hatte in der Causa die EU-Kommission mit Rückendeckung der österreichischen Politik immer wieder zum Handeln aufgefordert.

Im Rahmen der weiterhin aufrechten ungarischen Sondersteuer müssen Spar und andere ausländische Supermarktketten 4,5 Prozent des Jahresumsatzes zahlen. Für ungarische Franchiseketten und nationale Anbieter beträgt die Sondersteuer aber nur 0 bis 0,15 Prozent. Die ungarische Sondersteuer kostete Spar im Vorjahr rund 80 Mio. Euro und heuer bis zu 90 Mio. Euro.

Der österreichische Handelskonzern Spar begrüßt die Abschaffung der ungarischen Margenbegrenzung, kritisiert aber die Beibehaltung und Erhöhung der Supermarkt-Sondersteuer. "Die Aufhebung der Margenbeschränkungen bedeutet keine Entwarnung", sagte Spar-Manager Peter Manhartsberger zur APA. Ungarn erhöhe die Sondersteuer "trickreich", es werde zusätzlich zur Aufrechthaltung der 4,5 Prozent-Progressionsstufe die untere Progressionsstufe "verdreifacht". Die erwarteten Einnahmen Ungarns aus der Supermarkt-Sondersteuer sollen laut dem Budgetentwurf für 2027 deutlich steigen. "Mit der Beibehaltung der Sondersteuer kassiert Ungarn weiterhin jene Investitionsgelder ausländischer Unternehmen ein, die ansonsten in die Erneuerung des Filialsystems investiert würden", kritisierte Manhartsberger. Der Investitionsstau verschärfe "die enteignende Wirkung der Sondersteuer", denn Standorte würden "unattraktiv" und damit würden ausländische Unternehmen "aus dem ungarischen Markt gedrängt".