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Kraftstoff-Obergrenze bei russischen Tatneft-Tankstellen

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Der russische Mineralölkonzern Tatneft hat an seinen Tankstellen Obergrenzen beim Verkauf von Kraftstoffen eingeführt. Autofahrerinnen und -fahrer dürfen aktuell nur "30 Liter Benzin und 60 Liter Diesel pro Person" tanken, bestätigte der Kundendienst von Tatneft laut AFP am Dienstag telefonisch. Das gelte an allen rund 800 Tatneft-Tankstellen. Die Ukraine hatte zuletzt ihre Drohnenangriffe auf Raffinerien in Russland verstärkt, die Rohöl zu Treibstoffen verarbeiten.

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Es sei unklar, wie lange die Einkaufsbeschränkungen gelten werden, sagte ein Mitarbeiter des Tatneft-Kundenservices. Einen Grund für die Regelung wollte er nicht nennen. Das Unternehmen riet Kundinnen und Kunden außerdem, wegen Problemen mit elektronischen Zahlungsmitteln mit Bargeld zu zahlen.

In der vergangenen Woche hatte das russische Energieministerium eingeräumt, dass Energiekonzerne "vorübergehend Schwierigkeiten mit der Treibstoffversorgung" in südlichen Regionen wegen eines Anstiegs der "feindlichen Luftangriffe" hätten. Die Ukraine wehrt sich gegen die Invasion Russlands, versucht Nachschub- und Einnahmequellen der Einmarschierenden zu stören. Schon im April führte Russland ein Exportverbot für Benzin ein, das zunächst bis Ende Juli gelten soll.

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