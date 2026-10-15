Kospi bricht um 7,6 Prozent ein: Warum KI-Aktien weltweit unter Druck geraten

Der Ausverkauf bei Technologieaktien hat am Donnerstag die Börse in Seoul mit voller Wucht erfasst. Der Leitindex Kospi schloss bei 5.554,22 Punkten und damit um 7,57 Prozent tiefer als am Vortag. Im Tagesverlauf war er zeitweise um mehr als neun Prozent auf 5.450,81 Punkte eingebrochen. So niedrig hatte der Index zuletzt Ende Juli geschlossen.

Um 12.38 Uhr Ortszeit griff ein sogenannter Circuit Breaker, eine automatische Handelsunterbrechung: Der gesamte Markt stand 20 Minuten lang still. Schon kurz nach Handelsbeginn war der computergesteuerte Programmhandel gebremst worden. Auch der Technologieindex Kosdaq fiel um 7,65 Prozent. Dass an beiden Märkten am selben Tag die Notbremse gezogen wurde, kam zuletzt am 29. Juli vor.