Salinen 2025/26 mit leichtem Umsatzplus, aber weniger Gewinn

Zur Gruppe gehören neben der Salinen Austria AG in Ebensee noch die Salzwelten in Hallstatt sowie eine Immobiliengesellschaft und diverse ausländische Vertriebsgesellschaften. Das Geschäft mit Salz erlöste 2025/26 mehr als im Geschäftsjahr davor - die Umsätze stiegen von ca. 201 auf rund 228 Mio. Euro. Dies führt das Unternehmen vor allem auf Preissteigerungen zurück.

Bei den Tourismuseinnahmen gab es hingegen einen Rückgang - hier sank der Umsatz von 19,7 auf etwa 12 Mio. Euro. Dies ist die Folge der vorübergehenden Schließung der Salzwelten während des Seilbahn-Neubaus in Hallstatt. Ende August wurde die um rund 34 Mio. Euro erneuerte Seilbahn wiedereröffnet.