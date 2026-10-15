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Salinen 2025/26 mit leichtem Umsatzplus, aber weniger Gewinn

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Salzwelten in Hallstatt gehören auch zur Salinen Gruppe
©APA, Barbara Gindl
Der Umsatz der Österreichischen Salinen AG mit Sitz in Ebensee (Bezirk Gmunden) stieg im Geschäftsjahr 2025/26 von 224,7 Mio. auf 243,7 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern sank im selben Zeitraum von 19,38 auf 12,96 Mio. Euro. Das ergibt sich aus dem Konzernabschluss (per 30. Juni 2026). Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten sank von 626 auf 589 Mitarbeitende.

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Zur Gruppe gehören neben der Salinen Austria AG in Ebensee noch die Salzwelten in Hallstatt sowie eine Immobiliengesellschaft und diverse ausländische Vertriebsgesellschaften. Das Geschäft mit Salz erlöste 2025/26 mehr als im Geschäftsjahr davor - die Umsätze stiegen von ca. 201 auf rund 228 Mio. Euro. Dies führt das Unternehmen vor allem auf Preissteigerungen zurück.

Bei den Tourismuseinnahmen gab es hingegen einen Rückgang - hier sank der Umsatz von 19,7 auf etwa 12 Mio. Euro. Dies ist die Folge der vorübergehenden Schließung der Salzwelten während des Seilbahn-Neubaus in Hallstatt. Ende August wurde die um rund 34 Mio. Euro erneuerte Seilbahn wiedereröffnet.

HALLSTATT - ÖSTERREICH: FOTO: APA/BARBARA GINDL

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