Kelag will trotz eines deutlichen Ergebnisrückgangs weiter investieren

Die Kelag hat im ersten Halbjahr 2025 trotz rückläufiger Kennzahlen ihr umfassendes Investitionsprogramm fortgesetzt. Der Umsatz sank um rund 4 Prozent auf etwa 955 Millionen Euro, vor allem bedingt durch niedrigere Großhandelspreise.

Der Stromabsatz an Endkund:innen ging um 1,2 Prozent zurück, der Gasabsatz um 11,3 Prozent. Dagegen stieg der Wärmeabsatz um rund 8 Prozent. Das Konzernergebnis lag mit rund 210 Millionen Euro etwa 18 Prozent unter dem Vorjahreswert. Neben den gesunkenen Marktpreisen wirkte sich auch ein geringerer Ergebnisbeitrag der Verbund Hydro Power GmbH negativ aus.