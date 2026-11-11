Kärnten Connects Wien: 150 Entscheider diskutierten im Parlament über neue Chancen durch schnellere Bahnverbindung

Schnellere Bahnverbindung eröffnet neue Perspektiven

Mit der geplanten Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels Ende 2029 soll sich die Zugfahrt zwischen Wien und Klagenfurt auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen. Welche Auswirkungen diese bessere Erreichbarkeit auf Wirtschaft, Tourismus und regionale Entwicklung haben könnte, stand im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe von „Kärnten Connects Wien“.

Rund 150 Entscheidungsträger folgten der Einladung des Kärntner Familienunternehmens Lanner Media ins österreichische Parlament. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner, Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bundesminister Norbert Totschnig.

Thomas Posch, Vorstand der Rail Holding AG und Geschäftsführer der Westbahn, verwies auf die neuen Möglichkeiten einer Fahrzeit von rund zwei Stunden und 40 Minuten, die teilweise sogar auf zweieinhalb Stunden sinken könnte. Davon könnten neben Unternehmen und Pendlern auch die rund 80.000 in Wien lebenden Kärntner profitieren.