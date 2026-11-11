Kärnten Connects Wien: 150 Entscheider diskutierten im Parlament über neue Chancen durch schnellere Bahnverbindung

Die zweite Ausgabe von „Kärnten Connects Wien“ brachte am 5. November rund 150 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft im Wiener Parlament zusammen. Im Mittelpunkt standen die wirtschaftlichen Perspektiven durch die ab Ende 2029 geplante kürzere Fahrzeit zwischen Kärnten und Wien.
Schnellere Bahnverbindung eröffnet neue Perspektiven
Mit der geplanten Inbetriebnahme des Semmering-Basistunnels Ende 2029 soll sich die Zugfahrt zwischen Wien und Klagenfurt auf rund zweieinhalb Stunden verkürzen. Welche Auswirkungen diese bessere Erreichbarkeit auf Wirtschaft, Tourismus und regionale Entwicklung haben könnte, stand im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe von „Kärnten Connects Wien“.
Rund 150 Entscheidungsträger folgten der Einladung des Kärntner Familienunternehmens Lanner Media ins österreichische Parlament. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner, Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling und Bundesminister Norbert Totschnig.
Thomas Posch, Vorstand der Rail Holding AG und Geschäftsführer der Westbahn, verwies auf die neuen Möglichkeiten einer Fahrzeit von rund zwei Stunden und 40 Minuten, die teilweise sogar auf zweieinhalb Stunden sinken könnte. Davon könnten neben Unternehmen und Pendlern auch die rund 80.000 in Wien lebenden Kärntner profitieren.
Fotogalerie
Wirtschaft, Immobilien und Tourismus im Fokus
In vier Diskussionsrunden beschäftigten sich die Teilnehmer mit der Zukunft der Südstrecke, wirtschaftlichen Netzwerken, der Positionierung Kärntens und den Entwicklungschancen der südlichen Bundesländer.
Villachs Bürgermeister Günther Albel plädierte für mehr Selbstbewusstsein im europäischen Wettbewerb. Immobilienunternehmer Roland Schmid bezeichnete den Kärntner Immobilienmarkt als deutlich unterschätzt. Auch Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, sah Potenzial für eine stärkere touristische Positionierung Kärntens.
Persönlicher Austausch als verbindendes Element
Neben den Diskussionen stand die Vernetzung zwischen den beiden Bundesländern im Vordergrund. Gastgeber Sebastian Lanner, Geschäftsführer von Lanner Media, betonte die Bedeutung persönlicher Begegnungen für neue Kooperationen. Initiator Andreas Lanner verwies darauf, dass neben leistungsfähigen Verkehrsverbindungen vor allem menschliche Kontakte entscheidend seien.
Unter den Gästen befanden sich unter anderem ÖBB-Infrastruktur-Vorständin Silvia Angelo, Porr-Chef Karl-Heinz Strauss, Kärntner-Sparkasse-Vorstand Siegfried Huber, Unternehmer Gerald Hörhan, Kelag-Vorstand Reinhard Draxler, Kärnten-Werbung-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner sowie Kathrin Stainer-Hämmerle, Rektorin der FH Kärnten.
Mit der zweiten Ausgabe etablierte sich „Kärnten Connects Wien“ erneut als Plattform für den Austausch zwischen Kärntner und Wiener Entscheidungsträgern. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich die künftig verkürzte Bahnfahrt für wirtschaftliche Zusammenarbeit und regionale Entwicklung nutzen lässt.