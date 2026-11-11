PayPal im Visier der deutschen Wettbewerbshüter

Händler könnten die Kosten für PayPal aber nicht bei ihrer Preisgestaltung berücksichtigen. So müssten letztlich alle Kunden für die Gebühren PayPals aufkommen. "PayPal teilt die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts nicht", sagte dagegen ein Sprecher des Konzerns.

"Wenn Händler die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden bei ihrer Preisgestaltung nicht berücksichtigen können, könnte das den Wettbewerb zwischen den Zahlungsdiensten beeinträchtigen", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. "Andere, günstigere Anbieter hätten es dann schwerer, sich gegenüber PayPal durchzusetzen", fügte er hinzu. Und das habe dann Folgen für die Verbraucher, auf die durch die Praxis PayPals höhere Kosten zukommen könnten.

PayPal zählt in Deutschland, aber auch in Österreich, zu den bedeutendsten Zahlungsdienstleistern im Internethandel. Händler müssen für die Abwicklung von Zahlungen ein Entgelt entrichten.

Die deutsche Behörde könnte nun darauf dringen, dass PayPal die Praxis einstellt. Auch könnte sie einen durch einen möglichen Kartellrechtsverstoß erlangten wirtschaftlichen Vorteil abschöpfen. PayPal hat nun aber zunächst Gelegenheit, zu der vorläufigen Einschätzung Stellung zu nehmen.

Das Bundeskartellamt hat ein Auge auf die boomende Internet-Wirtschaft geworfen, um in diesem Bereich den Wettbewerb zu sichern. Die Behörde hat bereits eine Reihe von Online-Riesen unter die Lupe genommen.