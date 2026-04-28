Iran-Krieg belastet Erholung der Wirtschaft

Die heimischen Industriebetriebe hätten ihre Produktion als Reaktion auf die sinkende Nachfrage aus dem In- und Ausland im April reduziert und den Personalabbau beschleunigt. "Versorgungsängste, geschürt durch eine deutliche Verlängerung der Lieferzeiten, lösten einen Aufbau von Lagerbeständen an Vormaterialien aus, während die geringere Nachfrage einen Anstieg der Bestände in den Fertigwarenlagern verursachte", erklärte Bruckbauer.

Der Beschäftigtenindex sank auf 45,8 Punkte. Saisonbereinigt lag die Anzahl der Arbeitssuchenden in der heimischen Industrie bei über 28.000 Personen und auch in der Arbeitslosenquote in der Sachgüterindustrie zeigt sich wieder eine steigende Tendenz. Im Jahresdurchschnitt 2026 dürfte die Quote mit 4,5 Prozent allerdings weiterhin deutlich niedriger ausfallen als in der Gesamtwirtschaft mit etwa 7,4 Prozent, erklärte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl laut Aussendung.