Online-Casinos vor Liberalisierung: Wer profitiert wirklich?

Tatsächlich scheint es nicht so einfach, eine Gleichung aufzustellen, wonach mehr Lizenzen zugleich mehr Steuereinnahmen bedeuten würden. Wie sind die Erfahrungen in Deutschland, wo seit 2021 der Glücksspielstaatsvertrag das Online-Glücksspiel unter Auflagen erlaubt ist? Der Schwarzmarkt blüht laut Medienberichten nach wie vor, das monatliche Einzahlungslimit von 1.000 Euro ist umstritten. Steffen Otterbach, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim, sieht eine Situation, mit der niemand so richtig zufrieden ist. „Der Suchthilfe sind insbesondere die Aufweichung der Einzahlungslimits und die allgegenwärtige Werbung ein Dorn im Auge.“

Die legalen Anbieter wiederum würden sich gegenüber den illegalen im Nachteil sehen; ein Teil von ihnen schießt mit ihren daraus abgeleiteten Forderungen über das eigentliche Ziel hinaus, was die Debatte nicht einfacher macht. „Auch bei Verfolgung und Vollzug bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten gibt es deutlich Luft nach oben.“ Sein Fazit: „Im allgemeinen Durcheinander der Ansprüche und Befindlichkeiten scheint das Vermögen, sich auf gemeinsame Ziele einigen zu können, abzunehmen.“ Das sei schade und helfe letztlich keiner Seite.

Wie kann Spielerschutz generell gewährleistet werden? In Deutschland seien sich die Interessengruppen derzeit nur bei einer Maßnahme wirklich einig: Das spielformübergreifende Sperrsystem OASIS wird durchwegs positiv bewertet. Dieses ermöglicht anbieterübergreifende Sperren, per März 2026 waren dort mehr als 377.000 Personen registriert. „Auch Einzahlungslimits haben, wenn und soweit sie sinnvoll ausgestaltet werden, eine gute Schutzwirkung“, sagt Otterbach. Kritisch sieht er Werbevorgaben: „Einerseits argumentiert die Branche nicht ganz zu Unrecht, dass legale Angebote auch gefunden werden müssen. Andererseits hat das Werbevolumen inzwischen Ausmaße erreicht, die zumindest fragwürdig sind.“ Genau das könne bei vielen Menschen zu einer Normalisierung führen, wodurch Glücks­spielangebote als harmlose Freizeitaktivitäten wahrgenommen werden.