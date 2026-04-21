Humanic-Chef Weger: „Ich bin ein Fan des stationären Handels“

Wo bis vor Kurzem der Humanic-Flagship-Store am Stephansplatz war, wird jetzt Lindt-Schokolade verkauft, daneben, wo Dominici war, ist jetzt Starbucks: Beschreibt das ein Problem der Schuhbranche oder nur eines von Leder & Schuh?

Es ist ein Trend, dass es heute Megastores für Schokolade gibt. Das hätte sich vor zehn Jahren keiner vorstellen können und zeigt den Wandel dieser Branche. Zeigt aber auch, dass es im Schuhhandel eine Situation gibt, die man nicht schönreden soll. Viele tolle Mitbewerber sind mittlerweile Geschichte. Und es zeigt, dass Einkaufsstraßen heute Erlebniswelten sein wollen. Die Menschen wollen nicht nur Schuhmode, sondern auch andere Sachen sehen. Dazu gehört eben Genuss.

Das Schokoladegeschäft spricht alle Sinne an, der Schuhhandel nicht. Hat man da etwas versäumt?

Es haben sich einfach die Zielgruppen verändert. Gerade im Schuhhandel sind auch neue Mitbewerber dazugekommen. Vertikale Unternehmen, wie die Inditex-Gruppe mit Zara und Massimo Dutti, oder Ketten wie H&M haben das Fast Fashion Shopping eingeführt, dadurch hat sich auch die Erwartung der Kunden verändert. Klassische Mode- und Schuhhäuser bieten noch Beratung an, aber man muss ehrlich sagen, dass sie bei diesem Tempo der Vertikalen und wie schnell sich diese auf Veränderungen einstellen, nicht nachgekommen sind. Da müssen wir aber hinkommen. Wir müssen Geschwindigkeit aufbauen und wir müssen neben unseren Bestandskunden, aber auch jüngere Kundinnen und Kunden abholen.

In einem Shop wie Zara wechselt das Sortiment sehr rasch, im Schuhgeschäft steht es auch mal für eine Saison. Ist das das Problem?

Das ist genau die Herausforderung. Wir müssen die Zyklen ändern und den Kundinnen und Kunden schneller neue Bilder geben. Das ist genau das, was die Vertikalen in unglaublicher Geschwindigkeit machen. Dazu kommt, dass diese Shops mittlerweile auch Schuhe verkaufen. Das heißt, sie sind auf unserem Feld neue Mitbewerber und wechseln auch bei den Schuhen wahnsinnig schnell die Trends. Unsere Konkurrenz sind mittlerweile nicht mehr andere Schuhhändler, sondern die großen Vertikalen.

Andererseits steht Fast Fashion unter Kritik, weil sie kurz getragen und dann ausgemustert wird. Nachhaltig ist das nicht. Einen Schuh trägt man länger als zwei Monate.

Absolut. Da ist das Thema Qualität wichtig. Das ist auch die Lücke für uns: ein schöner Brown Shoe oder Pumps – da sind wir die Richtigen. Im Schnitt kauft man zwei Paar Schuhe pro Jahr. Die trägt man dann auch länger. Dazu kommt bei uns heute das Thema Sportfashion. Meine Kinder tragen nur Sneakers. Das ist der neue Schuh. Da wollen wir eine gute Mischung hinkriegen und arbeiten hart daran, dass wir wieder zur alten Stärke kommen. Mit Shoe4You sprechen wir die Familien an, das läuft wirklich gut. Mit unserem House of Brands Humanic wollen wir uns im Premiumbereich klarer positionieren.

Shopping verlagert sich immer mehr in den Online-Bereich. Kann man die Kunden in die Filialen zurückholen oder sind die weg?

Bei uns ist die Antwort Omnichannel: Send to Store, Send to Home, Click & Collect. Send to the Store ist natürlich unser Favorit. So bekommt man die Kundinnen und Kunden von der Couch in die Filiale. Das ist das Ziel. Wer etwas in den Store bestellt, kann es dort umtauschen, falls es nicht passt, oder kann noch etwas mitnehmen. Man muss keine Retouren zur Post bringen, die bleiben in der Filiale. Wir haben also ein System aufgebaut, in dem dieses neue Shoppen funktioniert.