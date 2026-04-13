Iran-Krieg lässt Umsätze von Luxusmarken in Dubai einbrechen

Das sorgfältig gepflegte Image von Glamour und Stabilität in Dubai ist durch den Konflikt erschüttert worden, der mit US- und israelischen Angriffen auf den Iran am 28. Februar begann. In der Folge wurden bei iranischen Drohnenangriffen auch Gebäude und Teile der Infrastruktur in Dubai getroffen.

Dabei galt der Nahe Osten, der für etwa fünf Prozent des weltweiten Luxuskonsums steht, bisher als einer der wenigen Lichtblicke für die Branche. In den vergangenen Jahren habe die Region ein prozentual zweistelliges jährliches Umsatzwachstum verzeichnet, sagte Carole Madjo, Leiterin der Luxusgüter-Analyse bei der Bank Barclays. Dazu gehörte auch der Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group mit Marken wie Omega oder Blancpain. Branchenweit sanken die Umsätze im vergangenen Jahr um zwei Prozent, wie aus Daten der Unternehmensberatung Bain & Company hervorgeht.

Eine Normalisierung des Geschäfts dürfte selbst bei einem baldigen Ende des Iran-Kriegs Monate dauern. Die Analysten von Bernstein warnten kürzlich, dass Folgeeffekte des Konflikts wie höhere Öl- und Reisekosten, Inflation oder ein möglicher Börsensturz die Kauflaune auch außerhalb der Golfregion, insbesondere in den USA, "ohne Weiteres beeinträchtigen" könnten. "Wenn sich nun herausstellt, dass die erhoffte Erholung der Luxusbranche im Jahr 2026 ausbleibt und sich bestenfalls auf die zweite Jahreshälfte oder das nächste Jahr verschiebt, dürfte das niemanden überraschen", sagte der Portfoliomanager Christopher Rossbach von J Stern & Co.