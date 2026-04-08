USA und Iran einigen sich auf Waffenruhe

Trump äußerte sich zuversichtlich, während der zweiwöchigen Feuerpause ein dauerhaftes Abkommen mit dem Iran erzielen zu können. Zur Bedingung für einen solchen "Deal" hatte er vor allem die Aufgabe des iranischen Atomprogramms gemacht. Der Westen wirft dem Iran seit Jahren vor, an einer Atombombe zu arbeiten, Teheran bestritt dies allerdings. Im vergangenen Juni hatten die USA und Israel drei iranische Stätten zur Urananreicherung aus der Luft angegriffen.