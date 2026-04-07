Trump droht Iran mit „völliger Zerstörung“: Was das bedeuten würde

Trump hatte bereits vergangene Woche gedroht, die Iraner mit heftigen Angriffen zurück in die Steinzeit zu versetzen – „wo sie hingehören“, wie er sagte. Bei vielen Menschen im Land, auch Regierungsgegnern, löste dies große Empörung aus. Heute überwiegen jedoch Sorgen und Fassungslosigkeit.

Behsad, ein Taxifahrer, lebt nun in täglicher Angst. Seine anfängliche Euphorie über die Schwächung der politischen Führung ist der Ernüchterung über Trump gewichen. „Eins werde ich ihm nie verzeihen. Ich habe jetzt so eine Angst vor Brücken und fahre bis auf Weiteres über keine einzige mehr, selbst wenn das einen Umweg von 100 Kilometern bedeutet.“

Ähnlich äußert sich Mostafa, ein etwa 70 Jahre alter Rentner. „Wir sind Herrn Trump ja dankbar, dass er den Sturz des Regimes wollte“, sagt der Mann, der früher als Buchhalter im Ölministerium gearbeitet hat. „Aber derzeit trifft es eher uns. Er hat uns zu Flüchtlingen im eigenen Land gemacht.“

Eine pensionierte Lehrerin aus dem Westen der Hauptstadt hat sich entschieden, die Stadt zu verlassen. „Wir fahren erst einmal raus, um unser Leben zu retten“, sagt sie. „Bomben und Raketen, jetzt die hohen Preise und ab morgen dann kein Strom und Wasser“, beschreibt sie ihre Befürchtungen.