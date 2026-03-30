„Katastrophe“ statt Goldgrube: Iran-Krieg trifft Luxusautobauer

Autokäufer von der arabischen Halbinsel sind für ausgefallene Sonderwünsche bekannt. Frank-Steffen Walliser, der Chef des Rolls-Royce-Konkurrenten Bentley, bezeichnet den Nahen Osten als „besten Markt der Welt“. Angesichts des Iran-Krieges ist das Geschäft aber weitgehend zum Erliegen gekommen. Auch die Russland-Sanktionen im Zuge des Ukraine-Kriegs und die US-Zollpolitik bereiten massive Schwierigkeiten.

Im Februar präsentierte Rolls-Royce mit dem Modell Phantom „Arabesque“ ein im Auftrag eines Kunden aus Dubai produziertes Unikat mit einer lasergravierten Motorhaube. Das von arabischer Architektur inspirierte Muster findet sich auch im holzgetäfelten Innenraum. Solche Spezialanfertigungen haben ihren Preis und sind ein wichtiger Gewinnbringer für die Branche.