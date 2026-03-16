Dubai und der Moment der Verwundbarkeit

Am Abend des 28. Februar 2026 ist auf der Palm Jumeirah noch alles so, wie es in Dubai sein soll. Vor dem Luxushotel Fairmont halten Limousinen, Gäste sitzen auf den Terrassen, über dem Wasser liegt die warme, leicht salzige Luft des Persischen Golfs. Die künstliche Insel, ein Palmenblatt aus Beton und Sand, gehört zu jenen Orten, an denen die Stadt ihr Versprechen von Luxus und Sicherheit besonders sorgfältig inszeniert.

Dann taucht über dem dunkler werdenden Abendhimmel ein Geräusch auf, das hier nicht hingehört: das raue, gleichmäßige Brummen einer iranischen Shahed-136-Drohne. Wenig später schlägt der Flugkörper nahe dem Hotelkomplex ein. Eine Druckwelle läuft durch die Anlage, Glas splittert, ein Feuerball steigt zwischen den Gebäuden auf. Menschen bleiben abrupt stehen, einige laufen aus den Lobbys ins Freie, andere greifen reflexartig zu ihren Mobiltelefonen. Sicherheitskräfte rennen über die Zufahrten. Für einen Moment wirkt die künstliche Insel, die sonst wie ein Postkartenmotiv der globalisierten Wohlstandswelt erscheint, plötzlich verletzlich.

Die Bilder gehen um die Welt. Und mit ihnen gerät eine Vorstellung ins Wanken, die Dubai über Jahre gepflegt hat. Die Stadt hat sich lange als Ausnahme inszeniert – als Ort, an dem die Konflikte der Region draußen bleiben. Während rundherum politische Krisen, Kriege und Rivalitäten eskalieren, wächst hier eine Metropole aus Glas, Stahl und Beton in den Himmel. Ein Handelsplatz, der Investoren aus aller Welt anzieht: mit Steuerfreiheit, diskreten Behörden und dem Versprechen, dass manche Geschäfte hier schneller möglich sind als anderswo.